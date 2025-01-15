تضارب الأنباء بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار في غزة

أفاد مسؤول إسرائيلي بأن حركة حماس أعطت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري الليلة مشاورات عبر الهاتف مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

كما كشفت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تعقد غدا جلسة للمصادقة على صفقة التبادل.

بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي،: "خلافا للتقارير فإن حماس لم ترد حتى الآن على الصفقة."

في حين، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون الليلة والإعلان يوم غد الخميس.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه إذا تم الإعلان عن الاتفاق بشأن غزة غدا فإن عملية التبادل ستبدأ الأحد المقبل.

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق بشأن غزة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله أن تفاصيل تقنية متبقية فقط أمام إبرام اتفاق غزة.