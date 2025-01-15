محافظ سوهاج يتابع جهود منظومة الشكاوى الموحدة

أشاد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، بعد تحقيق مركز متميز ضمن الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، حيث بلغت نسبة إنجازها 99.97% من المخطط لعام 2024.



جاء ذلك وفقا للتقرير المعروض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موقف تلقّي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.



وأوضح الدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة أن المنظومة تلقت ٦٩٤٢ شكوى، وتمت الاستجابة لعدد ٦٩٣٩ منها بمعدل إنجاز بلغ 99.97%، وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين، وشكاوى خدمة المستثمرين، وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.



وأكد المحافظ على الاستمرار في التزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم و شكواهم.



وطالب المحافظ فريق عمل المنظومة بالاستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة من خلال الاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة، مشيداً بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى " www.shakwa.eg " وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء ( 16528 ) للتيسير على المواطنين فى وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.