ننشر الصور الأولى لحادث تصادم 20 سيارة أعلى الدائري الأوسطي بحلوان

تنشر "البوابة نيوز"، الصور الأولى لحادث تصادم مروع وقع بين 20 سيارة وأتوبيس أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 أخرين في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة، أعلي الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم مروع أعلي الطريق الأوسطي بحلوان، بالقرب من نزلة المعصرة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع وإصابة 8 أشخاص، جراء تصادم ما يقرب من 20 سيارة وأتوبيس وسيارة نقل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطو حلوان، لموقع الحادث، مدعومين بسيارات الاسعاف وجار نقل المصابين والمتوفين للمستشفي العام.

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