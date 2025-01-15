مصادر مطلعة تكشف لـ"البوابة نيوز"من يخلف الفريق جلال الهريدي في رئاسة "حماة الوطن"

علمت "البوابة نيوز" من مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن، أن اللائحة الداخلية للحزب؛ تنص على أنه في حال شغور منصب رئيس الحزب فإنه يتم اختيار إما النائب الأول لرئيس الحزب، أو الأمين العام لقيادة الحزب في مرحلة انتقالية في مدة لا تتجاوزر الثلاثة أشهر، لحين موعد عقد الجمعية العمومية للحزب وانتخاب رئيس.

وكان قد توفي الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، عن عمر يناهز 96 عام.

وشارك الفقيد الراحل في العديد من الحروب التي خاضتها مصر في تاريخها المعاصر؛ بداية من العدوان الثلاثى 1956 م، مرورًا بحرب الاستنزاف وصولًا إلى حرب أكتوبر المجيدة 1973 م.

كما يعد أحد الرموز العسكرية في تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن والقوات المسلحة تاركًا خلفه ذكريات تُخلد في سجلات التاريخ العسكرى والسياسى لمصر.

