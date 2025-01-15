رئيس وزراء الصين: مستعد للسفر إلى اليابان وعقد قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية

أعرب رئيس وزراء الصين لي تشيانج، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بزيارة رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا إلى الصين "في وقت مناسب"، وكذا استعداده للسفر إلى اليابان لعقد قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس وزراء الصين مع الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان هيروشي مورياما اليوم بقاعة الشعب الكبرى في بكين، بحضور أمين عام حزب "كوميتو" ماكوتو نيشيدا.

وقال مورياما "إن هناك تقدمًا في الخطوات نحو رفع الحظر الصيني على واردات المأكولات البحرية اليابانية"، مشيرا إلى أنه سلم رئيس وزراء الصين رسالة شخصية من رئيس وزراء اليابان موجهة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي طوكيو، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي أهمية المحادثات، داعيا البلدين الآسيويين إلى العمل على تقليل المخاوف والتحديات وتعزيز التعاون لتحسين العلاقات الثنائية.

وقاد مورياما ونيشيادا مجموعة من النواب اليابانيين في زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى الصين انتهت اليوم /الأربعاء/، وهدفت إلى المساهمة في إصلاح العلاقات الثنائية المتوترة.

وتتولى اليابان هذا العام رئاسة إطار ثلاثي يجمع الجيران الآسيويين الثلاثة، فيما كان رئيس وزراء الصين قد شارك في قمة ثلاثية في كوريا الجنوبية في مايو الماضي.. وخلال الزيارة إلى الصين، سعى المشرعون اليابانيون إلى إنهاء الحظر الشامل الذي فرضته بكين على واردات المأكولات البحرية اليابانية منذ أغسطس 2023.

وحضر مورياما ونيشيدا أمس الثلاثاء جلسة حوار منتظمة بين الأحزاب الحاكمة في البلدين، وهي الأولى منذ أكتوبر 2018، وأكدا مع المسؤولين الصينيين الكبار الحاجة إلى بناء الثقة المتبادلة.. وبعد الحدث، التقى الأمينان العامان بوزير الخارجية الصيني وانج يي ووانج هونينج الذي يشغل المرتبة الرابعة في القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني.