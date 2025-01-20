تكريم مزارع أقصري "متوفى" لتوريده 63 طنا من قصب السكر

كرَم مصنع سكر أرمنت، المزارع الأقصري أحمد زكريا عبد الراضي أبو الوفا، والذى حضر نيابة عن والده المرحوم الحاج زكريا عبد الراضي، لحصوله على المركز الأول في المناطق الزراعية لمصنع كوم أمبو، وذلك لتوريده 63 طن لكل فدان من محصول قصب السكر.

اللقاء بمديرية الزراعة

وأوضح زكريا، أن هذا التكريم جاء بمناسبة حصول والده على المركز الأول بين مزارعي قصب السكر بمنطقة المحاميد بقرية الغريرة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في توريد القصب لمصنع الشركة بأرمنت لموسم 2023/2024 مما كان له أكبر الأثر في كميات السكر المنتجة هذا العام، معبرًا عن سعادته وفخره بهذا التكريم، مضيفًا أنه كان يتمنى أن والده يتواجد في هذا الحفل ويتسلم هذا التكريم بنفسه، ولكن القدر لم يمهله حيث لاقى ربه في أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأردف “لذلك أتيت بصورته أثناء حضور الحفل حتى أشعر بوجوده بيننا”، موضحًا أنه سيستكمل مسيرة والده ويواصل العمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع، مشيرًا إلى أهمية الدعم المستمر من الحكومة والشركات المعنية، مما يساهم في تحسين ظروف العمل وزيادة إنتاجية المزرارعين.

وتسلم المزارع أحمد زكريا، التكريم بمقر مديرية الزراعة بالأقصر، بحضور الدكتور جابر محمد كلحى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، المهندس محمد عراقى أحمد وكيل المديرية ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية، حيث ناقش وكيل وزارة الزراعة، أثناء التكريم، العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن الزراعي لمحاولة تذليل أية عقبات تواجه المزارع فى القطاع الزراعي، كما تم توضيح دور وزارة الزراعة، ممثلة في مديرية الزراعة بالأقصر، في رفع الوعي الزراعي داخل المحافظة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي للمزارعين وتطوير العمليات الزراعية بهدف تحسين الإنتاجية وضمان استدامة الموارد الزراعية.

تكريم ٣٣ من مزارعي قصب السكر بمصنع سكر أرمنت

وكانت شركة السكر للصناعات التكاملية، قد نظمت احتفالية لتكريم عدد 33 من مزارعي محصول قصب السكر من المناطق الزراعية التابعة لمصنع سكر أرمنت، وذلك تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم وتطوير هذا القطاع الزراعي الحيوي.

شهد التكريم، حضور الكيميائي صلاح فتحي محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر للصناعات التكاملية، والكيميائي مهندس إسماعيل حسين فؤاد، رئيس قطاعات مصنع السكر بأرمنت، والدكتور جابر محمد كلحى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس حمزة العادلى مدير المحاصيل السكرية بالأقصر، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلى مدير الإدارة الزراعية بمركز أرمنت، والمهندس محمد عبد الحميد صديق رئيس قسم المحاصيل السكرية بارمنت، وعدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

ودعا العاملون بمديرية الزراعة بالأقصر، إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الزراعي والصناعي وذلك لمواكبة التطورات الحديثة وتوسيع رقعة زراعة قصب السكر، كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين المصنع والمزارعين لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

كما أشاد الحضور، بالدور الحيوي الذي يلعبه المزارعون في تحسين جودة وإنتاج محصول قصب السكر، معتبرين أن هذا النوع من التكريم يعكس تقدير الدولة للجهود المبذولة في هذا المجال .

و من جانبهم، عبّر المزارعون المكرّمون عن فخرهم بهذا التكريم، حيث قال خالد حرزالله نقيب الفلاحين بالأقصر وأحد المكرمين: “نشكر المسئولين بمصنع سكر أرمنت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والدعوة الكريمة لمشاركتهم الاحتفال السنوي بتكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في محصول القصب”، معبرًا عن فخره بتكريمه بدرع الشركة، موضحًا أن التكريم لم يكن فقط مناسبة للاحتفاء بالإنجازات الحالية، بل كان أيضًا فرصة للحديث عن التحديات التي تواجه مزارعي قصب السكر في المنطقة، مثل تغيرات الطقس وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يجعل دعم الدولة للمزارعين أمرًا في غاية الأهمية لضمان استدامة هذا القطاع المهم، مختتمًا بتمنياته أن يكون الموسم الجديد سعيدًا وأن يحقق فيه كل مزارع طموحاته في إنتاح هذا المحصول الهام والحيوي.

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