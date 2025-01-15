حبس عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالمرج

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطلين لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.