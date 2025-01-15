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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالمرج

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطلين لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج  وبحوزته (فرد خرطوش  - عدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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