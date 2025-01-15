خلال لقائه الإمام الأكبر ..رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور التنويري للأزهر ومواقفه المشرفة تجاه فلسطين

أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالدور التنويري والفكري الذي يقوم به الأزهر الشريف، والذي يزوِّد رواده من جميع دول العالم، بمئات المحاضرات والملتقيات الفكرية والتوعوية والدينية. كما أثنى على الجولات الخارجية التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واستقبال فضيلته للكثير من كبار المسؤولين الدوليين، مؤكدًا أن هذه الجولات واللقاءات تسهم بشكل كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام، كما تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التسامح وتسليط الضوء على التحديات الإنسانية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين الأزهرالشريف والبرلمان العربي، في كافة المجالات، ومن بينها تعزيز وعي الشباب والحفاظعلى هويتهم العربية وتحصينهم ضد الفكر المتطرف ودعم المرأة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس البرلمان العربي بدور فضيلة الإمام الأكبر في الدفاع عن كافة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة الشعبالفلسطيني أمام كافة المحافل الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له على مدار أكثر من خمسة عشر شهرًا من حرب إبادة جماعية ومجازر وحشية لم يعرف التاريخ مثيلًا لها.

كما أثنى رئيس البرلمان العربي على الاهتمام الكبير الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر لتعزيز تدريس اللغة العربية في جميع مراحل التعليم، باعتبارها السلاح الرئيسي للحفاظ على الهوية الثقافية العربية في مواجهة الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا العربية.

من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أهمية التضامن والتكامل بين دول عالمنا العربي والإسلامي لمواجهة الأزمات التي نعاني منهااليوم، ونبذ الفرقة والشقاق، وتغليب روح الوحدة العربية والإسلامية للتغلب على التحديات التي تواجه عالمنا العربي وفي مقدمتها استمرار العدوان الإرهابي على الأبرياء في غزة ولأكثر من خمسة عشر شهرًا.

حضر اللقاء النائب اللواء طارق نصير نائب رئيس البرلمان العربي، و النائب يسريالمغازي عضو البرلمان العربي، و النائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي، والدكتورمضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة بالبرلمان العربي، والدكتور كريم عبد الرازق مدير مركز الدبلوماسية بالبرلمان العربي.