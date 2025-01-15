تأييد حكم إعدام طبيب روض الفرج في هتك عرض 93 سيدة

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد الإعدام طبيب روض الفرج بعد إحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية للمرة الثانية، لإبداء على خلفية اتهامه بهتك عرض 93 امرأة، داخل عيادته الخاصة، وتصويرهن لابتزازهن وإجبارهن على تنفيذ رغباته الجنسية.

وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة فى العباسية، أحالت أوراق الطبيب المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، يوم 14 نوفمبر السابق، وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيه، على خلفية ما نسب إليه من تهم إدانة له، بابتزازه العديد من السيدات من راغبي إجراء عمليات الإجهاض، نظرا لحملهن من خلال طريقة غير شرعية، مقابل ممارسة الرذيلة معهن.