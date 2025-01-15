جيش الاحتلال الإسرائيلي: مصادرة 3300 قطعة سلاح ودبابات للجيش السوري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه خلال عملياته في سوريا، تمت مصادرة 3300 قطعة سلاح ودبابات للجيش السوري.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "قوات الفرقة 210 تواصل تنفيذ مهمة الدفاع الأمامية في سوريا من أجل ضمان الامن والحماية لسكان إسرائيل، وخاصة سكان هضبة الجولان".

وأفاد بأنه "في إطار المهمة عثرت القوات على أكثر من 3,300 قطعة سلاح ومستندات ومن بينها: دبابات للجيش السوري وبنادق وصواريخ مضادة للدبابات وأخرى من نوع RPG، وقذائف وقذائف هاون وقاذفات ووسائل استطلاع ووسائل قتالية أخرى".

وزعم أنه "حتى الآن، تمت مصادرة أكثر من 170 ألف قطعة سلاح ومستندات من قبل قوات الجيش من جميع جبهات القتال: قطاع غزة، لبنان، وسوريا".