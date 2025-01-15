وزير التعليم: "البكالوريا المصرية" تهدف لتحسين الجودة وتخفيف العبء عن الطلاب

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، استعرض خلالها تفاصيل مقترح “شهادة البكالوريا المصرية” وجهود الوزارة في تطوير النظام التعليمي.

وأوضح الوزير، أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى أن مصلحة الطالب هي المحور الرئيسي وراء كافة القرارات التعليمية.

كما أشار إلى أهمية الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا التعليمية وتعزيز الشفافية.

وأكد الوزير أن الوزارة بصدد تعديل القانون لإضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع بدءًا من العام الدراسي المقبل، كما كشف عن بناء 150 ألف فصل دراسي خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى استحداث 98 ألف فصل هذا العام.

وأشار إلى أن “البكالوريا المصرية” تشبه أنظمة التعليم الدولية، وتعمل على تقليص عدد المواد الدراسية، بما يسمح للطلاب باختيار مسارات تتناسب مع مهاراتهم المستقبلية، مع ضمان فرصة متعددة للامتحانات.

كما شدد على أن الوزارة تواصل تقييم أداء مديري المديريات التعليمية، وتستمر في بناء المدارس والفصول لتلبية احتياجات النظام التعليمي في مختلف المناطق.