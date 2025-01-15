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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد رحلة شاقة.. مران خفيف لمنتخب الناشئات استعدادًا لملاقاة الكاميرون

منتخب مصر
منتخب مصر
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يؤدى اليوم منتخب الناشئات تحت 17 سنة لكرة القدم مرانا خفيفا بحديقة مقر إقامته بمدينة باخوسام الكاميرونية استعداداً لملاقاة المنتخب الكاميروني السبت المقبل فى لقاء العودة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 17 سنة. 
وكانت البعثة قد وصلت لمدينة باخوسام التى تستضيف اللقاء فجر اليوم بعد رحلة طيران وانتظار طويلة، حيث انتظرت بمطار ياوندى سبعة ساعات كاملة انتظارا لصدور تأشيرة الدخول الأراضى الكاميرونية، ثم توجهت إلى مدينة باخوسوم في رحلة طويلة.
ووجهت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة الشكر للسفيرة داليا فايز سفيرة مصر في الكاميرون والقنصل تامر عبد المنعم على مجهودهما حتى وصول البعثة لمقر اقامتها 
وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة مصطفى منير قد اختار عشرين لاعبة لمباراة العودة ويأمل فى ظهور الفريق بشكل أفضل من مباراة الذهاب التى خسرها فى القاهرة بخماسية نظيفة.

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