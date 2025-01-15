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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عصابة سرقة الدرجات النارية بدار السلام للجنح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة  تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، الي محكمة الجنح.

وكلفت النيابة  قبل وقت سابق، بالتحرى حول نشاطهما الإجرامي، والاستعلام عن مالكي الدرجات وتسليمها لهم.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين) تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

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