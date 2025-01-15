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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع أم وطفلتها وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقيت أم وطفلتها مصرعهما، وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثتين ومصابين.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع أم وطفلتها وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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