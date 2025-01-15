رئيس المرافق العامة يهنئ عبد المنعم الجمل لفوزه برئاسة المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب

هنأ المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة للمرافق العامة ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي للخدمات عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، بانتخابه رئيساً للمركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب ، والذي يضم في عضويته جميع الاتحادات والمنظمات النقابية بالدول العربية.

وأكد “فؤاد” أن فوز “الجمل” بهذا المنصب الرفيع ، هو رسالة قوية تعكس الدور البارز لاتحاد العمال والمنظمات النقابية المصرية ومدى تأثيرها وقدرتها على الدفاع عن الحقوق المشروعة ودعم القضايا العربية، لافتاً أن المركز التنفيذي لإتحاد العمال العرب قادر على حل المشاكل المتعلقة بالعمال العرب ولديه من الخبرة من يؤهله لإتخاذ القرارات التي تدعم القضايا التي تواجه المنطقة العربية ، وتطوير أنشطة الاتحاد بما يتناسب مع كافة المتغيرات والظروف.

واستضاف اليوم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال ، مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، لبحث أوجه القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمال العرب في ظل الظروف الراهنة، والتشاور حول تطوير أنشطة الأمانة العامة والاتحادات المهنية التابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.