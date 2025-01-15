التحقيقات تكشف ملابسات حريق مخزن بكرداسة

أجرت النيابة العامة تحقيقات حول نشوب حريق داخل مخزن قطع غيار موتوسيكلات.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار دراجات نارية "موتوسيكلات" بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.