حجز طالب في اتهامه ببيع أجهزة طبية مجهولة بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحجز طالب، علي ذمة التحريات، في اتهامه بإدارة محل أجهزة طبية مجهولة المصدر، وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وفحصها، وغلق المحل.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والصحيفة الجنائية للمتهم.

ألقت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة عابدين ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب لقيامه بإدارة محل لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر "كائن بدائرة قسم شرطة عابدين" وبحوزته (كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.