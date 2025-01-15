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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرارات جديدة لمحافظ الأقصر لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
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أصدر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف وائل صلاح، مديرا لمنظومة ميكنة ادارة الأصول المملوكة للدولة، وذلك في إطار دفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وكان محافظ الأقصر، قد أصدر عدة قرارات تضمنت نقل تبعية إدارة الحدائق والبساتين من محافظة الأقصر إلى مجلس مدينة الأقصر، كما شملت قرارات المحافظ، تكليف محمد مهدى غزالى للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإستثمار بديوان عام المحافظة بالأضافة إلى عمله لحين شغلها ، كما تم تكليف عمرو حسين كامل نائباً لمدير الإدارة العامة للإستثمار بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تنظيم سير العمل الإداري داخل المحافظة. 

وأوضح محافظ الأقصر، أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات جاري تنفيذها فى إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي، وكذلك محاسبة المقصرين.

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