غدا.. انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة محافظة الفيوم لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بداية من غدا الخميس الموافق 16 يناير الجاري، ولمدة أربعة أسابيع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

وأضاف، أن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع إحدي الجميعات الخيرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وكشف محافظ الفيوم، عن تحديد سعر 325 جنيهاً لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة بالمرحلة الرابعة "يناير وفبراير 2025"، وستستمر عملية البيع طوال يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الرابعة من خلال 8 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 7 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وجزارة أسامة زحلان، بمنطقة التفتيش، وهايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة باغوص، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة دله، مساكن الشرطة، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية.

ولفت الأنصاري، إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.