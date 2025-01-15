"المصرية اللبنانية": الصحة من أهم الوزارات المرتبطة بالمواطن في المقام الأول

أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: "الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية"، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي.

وقال حدرج، إن وزارة الصحة من أهم الوزارات المرتبطة بالمواطن في المقام الأول ومن اكثر المجالات تعرضا للشائعات وأكثر لارتباطها الوثيق بصحة المواطن وبالتالي فإننا كمجتمع أعمال ندرك أهمية تطوير القطاع الصحي وتحقيق الوفرة سواء في الخدمات او الرعاية الطبية، وكذلك تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي.