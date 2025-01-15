"تذكرتي" تفتح باب الحجز لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النادي المصري وبلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لحسم التأهل لربع النهائي.

حيث تم طرح عشرة آلاف تذكرة في ثلاث فئات وهي الدرجة الثالثة وقيمتها 75 جنيها والمقصورة "يسار" وقيمتها 150 جنيها والمقصورة الأمامية وقيمتها 200 جنيه.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر الزمالك الذي لديه 11 نقطة، ليضمن تأهله بشكل رسمي إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وبدأ المصري مشواره في المجموعة بالفوز على إنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، ثم تعادل إيجابيًا مع بلاك بولز 1/1 في الجولة الثانية، وخسر من الزمالك 1/0 في الجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة، تعادل سلبيًا مع الزمالك، ثم عاد للتعادل الإيجابي 1/1 مع إنيمبا النيجيري في الجولة الخامسة.

وتعد مباراة الفريق البورسعيدي أمام الفريق البرتقالي، المقرر لها السابعة مساء غدا الخميس، في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل، بمثابة البروفة الأخيرة للمصري، قبل مواجهة الحاسمة المنتظرة أمام بطل موزمبيق، بمجموعات الكونفيدرالية.