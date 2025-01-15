الصفقة الجديدة تقود تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز

أعلن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحل فريق غزل المحلة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يقود أحمد ياسين تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز، حيث يعد صفقة زعيم الفلاحين الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المرتبة الرابعة وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد ياسين - عمرو الجزار - أحمد حكم

خط الوسط: بن شرقي - موري توريه - أحمد مجدي - حميدو فتاو

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد حمدي زكي.