سكرتير عام الأقصر يتفقد استعدادات تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة الزينية... صور

أجرى أحمد وزيري سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى مركز ومدينة الزينية، وذلك لمتابعة سير أعمال منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وتوسيعها، إلى جانب استعدادات المدينة لإقامة سوق اليوم الواحد، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، للقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال وانتظامها.

أعمال النظافة

تمهيد موقع سوق اليوم الواحد وتحديد يوم الاثنين من كل أسبوع لإقامته

وصرح أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية، أنه تم التنسيق مع إدارة التموين بالمدينة، لإقامة سوق اليوم الواحد بقرية الزينية بحري، وتم تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع لإقامة السوق ليخدم أهالي الزينية قبلي والزينيه بحري، بهدف توفير السلع الغذائية والتصدي لغلاء الأسعار وجشع التجار، مشيرًا إلى تم تنفيذ أعمال نظافة بالمنطقة المقترح إقامة سوق اليوم الواحد بقرية الزينيه بحري وتم رفع كفاءة المنطقة وتمهيدها لتجهيز السوق بها.

وأضاف رئيس مدينة الزينية، أنه في إطار متابعة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها في إطار التواجد الميداني والمتابعة الدورية لسير أعمال منظومة النظافة، فقد تم تنفيذ حملات نظافة لرفع حوالى 45 طن من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة الواقعة على ترعة فرع ٤ بالزينية قبلي، وذلك من خلال التنسيق مع هندسة ري الأقصر، استعداداً لأعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها وفتح محور بديلاً لطريق الستين بالزينيه قبلي وتوسيع وتمهيد الطرق الرئيسية والجانبية، مضيفًا أنه تم رفع حوالي ٥٠ طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة والقمامة بقرى المركز، كما تم قص وتهذيب الأشجار بالشارع الرئيسي الأقصر - العشي وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظاً على سلامة المواطنين ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالطرق.

وأضافت أبو عيش، أنه بالتعاون مع الشبكات والمرافق بالمحافظة، تم تنفيذ أعمال الرفع المساحي للأرض المخصصة لإقامة مدرسة ثانوية زراعية جهة المدامود بحري، بحضور رئيس القرية، ومسؤل القسم الفني بالقرية، وتم عمل اللازم من قبل الشبكات للرفع المساحي للموقع.

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