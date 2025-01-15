كتلة الحوار: زيارة وزير الخارجية لبورتسودان تعكس الالتزام بدعم استقرار السودان

أكدت كتلة الحوار، أنها تتابع ببالغ الاهتمام زيارة وزير الخارجية المصري إلى مدينة بورتسودان، والتي تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيق.

وذكرت كتلة الحوار في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه وبالتزامن مع تحقيق القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني مزيدًا من الانتصارات الحاسمة على مليشيات الدعم السريع، وتحرير عدد من المدن والولايات الاستراتيجية المهمة من سيطرة العصابات المسلحة، مؤكدةً أن هذه الزيارة تعكس التزام مصر بدعم استقرار السودان ووحدته، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها.

كما تأتي في سياق حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم الدعم اللازم للشعب السوداني، سواء من خلال الإغاثة الإنسانية أو من خلال المساهمة في تعزيز مسارات الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السودانية.

وشددت كتلة الحوار على أهمية التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه منطقة البحر الأحمر، وكذا ما يتعلق بالأمن المائي للبلدين، معتبرةً أن التعاون بين مصر والسودان في هذه المرحلة يُعد نموذجًا يُحتذى به للتكامل العربي-الإفريقي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواضحة لمستقبل أفضل.

وأشارت الكتلة إلى أن صمود الشعب السوداني العظيم ودعمه لوطنه ولمؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية، يمثل المعدن الأصيل والحقيقي لشعبي وادي النيل، مصر والسودان، في مواجهة أي خطر أو تحدي يواجه الوطن.

ودعت كتلة الحوار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه السودان ودعم المبادرات الإقليمية الهادفة لتحقيق السلام والتنمية، مشيدة في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ختامًا أكدت كتلة الحوار أنها وفي إطار دورها في المجتمع المدني والحزبي في جمهورية مصر العربية، ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات المصرية-السودانية، داعية إلى المزيد من التعاون بين شعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.