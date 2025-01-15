بعد انتقاد موهبته.. شكري سرحان قدم 15 عملًا ضمن أفضل 100 فيلم

أجاد الفنان شكري سرحان الأدوار الرومانسية وابن البلد، عُرف بـ"جان السينما المصرية"، كان له نصيب الأسد في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بلغ 15 فيلما، وهو الرقم الذي لم يقترب منه أي ممثل في تاريخ السينما المصرية، أبرزها: "اللص والكلاب، رد قلبي، ابن النيل، قنديل أم هاشم، الزوجة الثانية، البوسطجي، شباب امرأة".

واستمر في مشواره الفني الذي اتسم أداؤه فيه بالتنوع والاختلاف الدائم، فلم يحصر شكرى سرحان نفسه في أدوار محددة، وقوالب ثابتة، ولكن أبدع شكرى سرحان في تقديم كثير من الشخصيات سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون أو الأعمال الإذاعية، حتى وصل عدد أفلامه إلى 150 فيلمًا.

شكري سرحان يروي ذكريات فيلم "رد قلبي"

كشف الفنان شكري سرحان عن ذكريات فيلم "رد قلبي"، في إحدى لقاءاته التليفزيونية، قائلًا: "كل الأدوار أحبها وأجد نفسي فيها، لأن الأدوار مجموعة من الشخصيات والبشر وبالتالي هي الحياة، لكنني في السنوات الأخيرة من حياتي كنت أرفض الأدوار الشريرة، خاصة بعدما زرت بيت الله وأديت فريضة الحج، فكنت أخاف أن يكون الشر الذي أقدمه عميقًا فيحبه الغير من خلالي، فتكون الكارثة إذا تأثر به أحد ويعاقبني الله عليه".

وسرد شكري سرحان ذكرياته مع الفيلم، إذ أكد أنه يعتز به ومن أقرب الأفلام إلى قلبه، ويقول عن ذلك: "ربنا اكرمني في هذا الفيلم وحصلت فيه على الجائزة الأولى، كما تم منحي وسام الجمهورية، وهو من الأفلام المهمة جدًا بالنسبة لي ولأي مواطن مصري وعربي، لأننا نرى فيه الفرق بين مصر قبل وبعد الثورة".

عمر متولي و أحمد فتحي في أزمة بسبب شكري سرحان

بدأت الأزمة عندما استضاف الفنان عمر متولي في برنامجه "ليك لوك" على قناة يوتيوب الفنان أحمد فتحي، وذكر الفنان شكري سرحان أثناء الحوار عن قضية النجومية.

صرح عمر متولي قائلًا: "أنا شايف إن شكري سرحان حصل على شهرة ونجومية أكبر من موهبته"، مضيفًا أن هناك فنانين آخرين كانوا أكثر موهبة منه، لكنه كان في المكان المناسب في الوقت المناسب.