مدير تعليم الفيوم يتابع سير العمل بامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وكذا متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد الدكتور قبيصي خلال متابعته لغرفة العمليات على أهمية التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية في المديرية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية لضمان الانضباط التام لسير الامتحانات في جميع المدارس، كما شدد على ضرورة التأكد من توفير بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب لضمان أدائهم الجيد في الامتحانات.

وتستمر مديرية التربية والتعليم بالفيوم في متابعة سير امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية بشكل دقيق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات لضمان العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية.

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