«شعاع»: دورنا يقتصر على قراءة عدادات الكهرباء ولا نتعامل ماليا مع المواطنين

أكدت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، أن دورها يقتصر على قراءة كل أنواع عدادات الكهرباء فقط، و غير مسموح بأى تعامل مالى بين موظفي الشركة وبين المواطنين

وتتلقى شركة شعاع للخدمات العامة البلاغات من مختلف أنحاء الجمهورية عن اى من موظفيها من الكشافين يطلب أى مبالغ مالية من اى مشترك لأى سبب ما كان، وإرسال شكوى للشركة عبر خدمة واتس اب على رقم 01120313831 و ذلك على مدار الساعة.

وأكدت شركة شعاع للخدمات العامة، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية او الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة والشركة غير مسئولة عن اي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.