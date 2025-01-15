نقل البطولة الأفريقية للأندية في الهوكي إلى الإسماعيلية

قرر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، نقل البطولة الأفريقية للأندية، لتقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل بالإسماعيلية بدلا من بورسعيد، وذلك لأسباب فنية تتعلق بعدد الفرق المشاركة.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية لأندية الهوكي رجال وسيدات، على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة 20 فريقا، بواقع 10 فرق رجال و10 فرق سيدات.

ومن جانبه قال اللواء أشرف فرحات رئيس اتحاد الهوكي، أن قرار نقل البطولة من بورسعيد إلى الإسماعيلية جاء بسبب كثرة عدد الفرق المشاركة والذي وصل إلى 20 فريقا في الرجال والسيدات.

وأوضح "فرحات"، أن مباريات البطولة من المقرر أن تبدأ في السابعة صباحا وحتى المساء، ما يستدعي وجود أكثر من ملعب على قدر كبير من الجاهزية لاستيعاب كل هذا العدد من المنافسات، وهو ما يتوافر في ملاعب هيئة قناة السويس.

وأضاف "فرحات"، أن الاتحاد المصري أرسل خطابات إلى الاتحاد الأفريقي والأندية المشاركة تتضمن قرار نقل البطولة إلى الإسماعيلية، فضلا عن مخاطبة هيئة قناة السويس من أجل الموافقة على دعم البطولة من خلال تخفيض قيمة إيجار الملاعب، واستضافة أنشطة الاتحاد المختلفة محليا ودوليا.

وتشهد البطولة الأفريقية مشاركة 7 فرق مصرية وهي:

الرجال: الزمالك - الشرقية - مصنع الطائرات - بورفؤاد

السيدات: الشرقية - سموحة - النصر