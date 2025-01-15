رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز أمام غزل المحلة بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة التي تجمعهما بعد قليل على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس