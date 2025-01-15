تضامن الأقصر تشرف على إجراء تحليل المخدرات للمستفيدين من مشروع "أنت تقدر".. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ إجراءات تحليل المخدرات للمستفيدين من مكون المشروعات القائمة ضمن مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بالأقصر.

مشروع إنت تقدر

شهدت الفعالية، حضور 51 مستفيدًا من إجمالي العدد المستهدف البالغ 59 مستفيدًا، وقد أسفرت نتائج التحاليل عن الآتي:-عدد 47 عينة جاءت بنتائج سلبية، مما يعكس التزام المستفيدين بمعايير المشروع، وعدد 4 عينات جاءت بنتائج إيجابية.

وأوضح محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المديرية تؤكد من خلال هذا الإجراء على أهمية الالتزام بالشروط الصحية والسلوكية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، التي تتضمن تعزيز ثقافة العمل المنتج ودعم الفئات المستحقة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن الأجتماعى والمؤسسات المتوعة، مشيرًا إلى أهمية استمرارية هذه المبادرات لتحفيز التنمية بمحافظة الأقصر، كما ثمن الدور الكبير الذي تقوم به هذه المبادرات التنموية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المستفيدين وتعزيز التنمية المستدامة في محافظة الأقصر.

وأضاف بغدادي، أن مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة يعد نموذجًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، ويسعى إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، ويتم تنفيذه بهدف دعم وتمكين المستفيدين اقتصاديًا واجتماعيًا.

وكان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، قد أجرى زيارة تفقدية لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع "أنت تقدر"، تضمنت لقاءً مع عدد من المستفيدين من المشروع، حيث ناقش معهم مدى الاستفادة من التدريبات والمشروعات المقدمة، التي تهدف إلى دعم الشباب والنساء من خلال تعزيز قدراتهم وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم القائمة، كما أجرى نقاشات مفتوحة مع المستفيدات للإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بمعاش "تكافل وكرامة"، وأوضح الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المرتبطة بالمعاش، إضافةً إلى ذلك، قدم شرحاً مفصلاً عن برنامج "مودة"، الذي يهدف إلى تعزيز الترابط الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.

نائب محافظ الأقصر يشهد تسليم عقود منحة مشروعات "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية

وكان الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، قد شهد فاعليات تسليم عقود منحة وشهادات مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الأقتصادية بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الإقليم، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

نائب محافظ الأقصر

وأوضح أحمد بشير رئيس فريق العمل المشرف على المشروع، أنه تم تسليم عقود منح لـ 110 مشروعات لدعم وتطوير المشروعات القائمة للشباب والنساء من قرى مراكز الطود وأرمنت وإسنا، بالإضافة إلى 40 مشروعًا متخصصًا في العناية بالبشرة والمكياج الاحترافي، مؤكداً أن المشروع يستهدف تمكين الشباب والنساء من خلال المشروعات التنموية التي تخلق فرص عمل وتساهم في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى التزامهم من خلال المشروع بتوفير الدعم اللازم للشباب والنساء، سواء من خلال الدعم المالي أو الفني، بهدف ضمان نجاح مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، عن سعادته بحضور هذه الفعالية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الأقتصادية والأجتماعية بالمحافظة، مؤكداً أن المشروع يعكس روح التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحًا أنه التقى مع فريق عمل مهنة ومستقبل للتنمية، للتحضير والتنظيم لتنفيذ فعالية تسليم عقود منحة دعم وتطوير المشروعات القائمة وتوقيع بروتوكول التعاون بين مهنة ومستقبل للتنمية والمشاركين في مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية.

وأكد أبو زيد، على أهمية مشروع "إنت تقدر" في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، مشيرًا إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المستهدفة، مشيدا بجهودهم في دعم المجتمع بمحافظة الأقصر من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

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تحليل المخدرات (2)

تحليل المخدرات (3)

تحليل المخدرات (4)

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تسليم العقود (4)

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