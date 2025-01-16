ريجيم العصير الأخضر.. تعرف على فوائده وأضراره

هناك الكثير من أنواع الريجيم المتبعة حول العالم، أحد تلك الريجيمات ما يُدعى بريجيم العصير الأخضر، فما هو ريجيم العصير الأخضر؟ هل ريجيم العصير الأخضر حصري على الخضار أم أنه يحتوي على فاكهة؟ ما هي فوائده؟

يحتوي ريجيم العصير الأخضر على العديد من الفواكه والخضراوات ، ومن المعروف كم الفوائد التي تحتويها الفاكهة والخضار على اختلاف أنواعهما.

فهي تساعد في الوقاية من السرطان، تجدد الدورة الدموية، تزيل الاحتقان و تعزز جهاز المناعة، كما أن ريجيم العصير الأخضر عبارة عن عصير وفي العصير بشكل عام عدة فوائد فهو سهل الإعداد، الهضم والإمتصاص، كما أنه يُعطى نضارة ملحوظة على البشرة.

ما أهم مكونات ريجيم العصير الأخضر؟

هناك عدة مكونات يُمكن استخدامها في إعداد ريجيم العصير الأخضر:

• الكرفس.

• الخيار.

• السبانخ.

• البقدونس.

• الكمثرى.

• التفاح.

• الخس.

• الفلفل الأخضر.

كما يمكن إضافة كل من الليمون والزنجبيل لإضفاء نكهة لذيذة.

ما أهم فوائد ريجيم العصير الأخضر؟

يحتوي ريجيم العصيرالأخضر على العديد من الفوائد بسبب المكونات الطبيعية والصحية التي يحتويها.

فيما يأتي بعض هذه الفوائد:

1. فوائد الألياف الموجودة في ريجيم العصير الأخضر.

يُساعد في تسريع عملية الهضم.

يُساعد في الوقاية أو العلاج من الإمساك.

يزيد نسبة الشبع مما يُقلل من رغبتك في تناول المزيد من الطعام.

2. فوائد مادة الكلوروفيل في العصير الأخضر .

تسريع التخلص من المواد السامة داخل الجسم.

تحسين نقل الأكسجين بين الخلايا

3. الفوائد العامة للعصير .

الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسرطان لاحتواء ريجيم العصير الأخضر على كمية عالية من مضادات الأكسدة.

مضاد للالتهاب كما أنه يُساعد على النوم بشكل سليم.

تزيد بعض مكونات ريجيم العصير الأخضر مثل الزنجبيل والفلفل الأخضر من عمليات الأيض.

تُساعد بعض مكونات ريجيم العصير الأخضر مثل الليمون على تنظيم مستوى السكر في الدم.

ما هي أضرار ريجيم العصير الأخضر؟

على الرغم من الفوائد العديدة التي تم ذكرها، إلا أن الناس في الغالب يسيؤون استخدام ريجيم العصير الأخضر.

حيث يقومون بشرب أكثر من 10 كاسات في اليوم ومنهم من لا يقومون بأكل أو شرب أي شيء آخر خلال اليوم مما يتسبب في العديد من الأضرار.

أضرار ريجيم العصير الأخضر:

1. يحتوي نسبة قليلة من البروتينات.

كما هو المعروف فإن المصدر الرئيس للبروتينات هو اللحوم ومنتجاتها وليس الخضار والفواكه، حيث إن الاعتماد الكلي على ريجيم العصير الأخضر قد يُعرض الشخص لأمراض بسبب نقص البروتينات.

2. نسبة الألياف.

على الرغم من احتواء كل من الخضار والفواكه على نسبة عالية من الألياف إلا أن هذه النسبة تتقلص بشكل كبير عند تحويل تلك الخضراوات والفواكه إلى عصير.

يتسبب ذلك في عدم الوصول للشبع بشكل سريع عند شرب العصير مقارنة بالخضار والفواكه الخام.

3. يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

تتراوح السعرات الحرارية المطلوبة خلال اليوم من 800 إلى 1200 سعرة حرارية.

عند الاعتماد الكلي على ريجيم العصير الأخضر لن يكون باستطاعة الشخص الحصول على تلك الكمية من السعرات الحرارية.

يقود نقص السعرات الحرارية الجسم إلى الدخول في حالة المجاعة مما يؤدي إلى بطء في عمليات الأيض.