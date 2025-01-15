«خطف تحت تهديد السلاح» .. النيابة تحقق مع "6 بلوجرز" بسبب مشهد تمثيلي في العبور

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة القبض علي 6 أشخاص لاتهامهم بتمثيل مشهد لسطو مسلح على سيارة بالعبور، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوق علي ملابساتها وظروفها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بقيام شخصين باستيقاف سيارة حال سيرها بإحدى الطرق المتاخمة للمنطقة الصحراوية بدائرة القسم، واقتياد مُستقليها 4 أشخاص تحت تهديد السلاح.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 5 طلاب وعاطل، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزة إثنان منهم (2 بندقية بلاستيكية).

وبمواجهة المتهمين، أقر مالك السيارة بقيامه بصناعة مقاطع فيديو تمثيلية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية واشتراكه وباقي المتهمين في تصوير المقاطع المُشار إليها، والتى تتضمن قيامهم باختلاق واقعة اختطاف مُستقلي سيارة تحت تهديد السلاح، وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بذات المضمون.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

