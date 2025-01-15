الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة لنظام كييف على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية إن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غويفو وكوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو وتشيركاسكوي بوريتشنوي، كما تم صد هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 220 عسكريًا، كما تم تدمير دبابتين، وناقلتي جنود مدرعتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفعين، و4 قذائف هاون".

وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 52120 عسكريا، و305 دبابات و229 مركبة مشاة قتالية و170 ناقلة جند مدرعة و1566 مركبة قتالية مصفحة و1480 سيارة و366 مدفعا ميدانيا، و44 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و8 سيارات للنقل والتذخير و93 محطة حرب إلكترونية".

