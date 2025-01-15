الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يقرر نقل أنشطته من دمشق لمصر

قرر اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، نقل أنشطة الاتحاد من سوريا إلى مصر، وفتح مكتب وحساب بنكي له في مصر، وذلك بعد انتخاب عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات العمال المصري رئيسا للمجلس.

وأوضحت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، خلال كلمتها، وجود حساب بنكى بالفعل باسم الاتحاد إلا أنه يحتاج إلى وجود التفويض من جمال القادري الأمين العام لمنح حق التوقيع لأشخاص جدد محددين.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إلى استمرار وجود تنسيق كامل بين أعضاء المجلس لإزالة أية عقبات قد تواجه أنشطة الاتحاد، مؤكدا أن اتحاد العمال العربي قائم وينبض وسيستمر في عمله ودوره.

وشهد الاجتماع اختيار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسًا للاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وخلال كلمته ثمن ثقة أعضاء المجلس فيه واختياره لرئاسة الاتحاد، لافتًا إلى أن رؤية اتحاد عمال مصر منبثقة من رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.