البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يزور الرئيس اللبناني الجديد لتقديم التهنئة

زار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من المطارنة الموارنة رئيس الجمهوريّة اللبنانية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا لتقديم التنهئة لانتخابه رئيسا .

وجاء في تصريح مار بشاره بعد الزيارة أن "الرئيس عون مؤمن بما قاله في خطاب القسم والأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها وهو يتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد وأن تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة ليس انقلابا، واسمه طُرح أكثر من مرّة وتكليفه جاء من بعد مخاض واستشارات مثلما حصل على صعيد انتخاب الرئيس.

وشدد على خطة إنقاذ لبنان من كبوته حسب قوله : "لبنان على الارض والحضيض" ولا يمكن ان يجلس أحد جانبا وهذا ما يريده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، فتفاءلوا بالخير تجدوه وحان الوقت للتخلص من التشاؤم ونريد العيش بجمال الرجاء والامل وسننهض بأذن الرب وهمة كل الساعين إلى سلام هذا الوطن".