البابا فرنسيس: أصلي من أجل الذين فقدوا حياتهم في الانهيار الأرضي بميانمار

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان نداء اليوم اثناء مقابلته العامة في قاعة بولس السادس قال فيه: أول من أمس، اجتاح انهيار أرضي العديد من المنازل في منطقة التعدين في ولاية كاشين في ميانمار، مُسبِّبًا ضحايا ومفقودين وأضرارًا جسيمة، أنا قريب من السكان المتضررين من هذه الكارثة وأصلي من أجل الذين فقدوا حياتهم ومن أجل عائلاتهم.

وأضاف البابا فرنسيس حسب ما جاء في ما نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان منذ قليل، بانه لا يغيبنَّ دعم وتضامن المجتمع الدولي لإخوتنا وأخواتنا هؤلاء الذين يُمتحنون، ولا ننسينَّ أوكرانيا المعذبة، وميانمار، وفلسطين، وإسرائيل، والعديد من البلدان التي تعيش في حالة حرب.

واختتم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قائلا: لنصلِّ من أجل السلام، لأن الحرب هي هزيمة على الدوام! ولنصلِّ أيضًا، من فضلكم، من أجل ارتداد قلوب صانعي الأسلحة لأنهم بمنتجاتهم يساعدون على القتل.