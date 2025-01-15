طريق سوهاج الجديدة يستعد لوجه جديد.. مشروع تطوير شامل يحول ملامحه

عقد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة برئاسته لتطوير وإعادة استغلال طريق سوهاج / سوهاج الجديدة، لمناقشة خطط ومقترحات تطوير الطريق، وذلك عقب نقل ملكيته إلى المحافظة بطول 8 كيلومتر .

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد حمدي وكيل كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والدكتورة جهاد محمد الأستاذة بالكلية، والعقيد محمود الزارع وكيل إدارة مرور سوهاج، والمهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي تهدف إلى إعادة استغلال الطريق بشكل يحقق الاستفادة القصوى من مساحاته، مع التركيز على تطويره من الناحية الهندسية والفنية والجمالية، وتعزيز عوامل الأمان المروري، كما تم التطرق إلى إمكانية استغلال مكونات الطريق لتحقيق عوائد مالية تساهم في تمويل مشروعات تطوير وتجميل الطريق، والذي يتضمن توسعة الطريق وغلق الفتحات غير الشرعية، وتشجير جانبي الطريق، وتوحيد ألوان الطلاء للمباني المطلة على الطريق، ووضع لوحات جمالية بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة.

وعقب الاجتماع انتقل نائب المحافظ وأعضاء اللجنة لتفقد ومعاينة الطريق على الطبيعة، تمهيدا للبدء فى تنفيذ مخطط تطويره وإعادة استغلاله، وأكد "عبد الهادي" أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ خطط مبتكرة تضمن تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز المظهر الجمالي للطريق بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة.

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