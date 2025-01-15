بعد تداول فيديو بخطبتها.. حورية فرغلي:" والنبي متوقفوش سوقي"

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو للنجمة حورية فرغلي يفيد بأنه تم خطبتها للشاب الذي ظهر بجانبها في إحدي الاحتفالات وأصبحت حديث الساعة، فالتقت "البوابة نيوز" حورية فرغلي، لتعرف حقيقة الأمر، وآخر أخبارها الفنية.

في البداية؛ وحول حقيقة خطبتها وزواجها قريباً، من أحد الأشخاص؛ قالت "فرغلي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة": "ده لو أنا اتخطبت وهتجوز كنت عملت أكبر حفلة في العالم، والنبي متوقفوش سوقي يا جماعة، أنا مش مخطوبة، ومن كتر الكلام ده مبقاش حد يجيلي".

وتابعت: هذا الكلام عاري تماماً من الصحة، وهذا الشاب لا أعرفه تماماً، و كان معي في اللجنة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وعن فيلمها الجديد "المدرسة"، الذي تشارك في بطولته؛ قالت: قمت بتصوير أكثر من 90% من مشاهدي، ومتبقي لي يوم واحد فقط في التصوير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الشيقة، وتجسد فيه حورية فرغلي شخصية مدرسة ودوري فيه مختلف عن أي دور قدمته من قبل وليس لدي أي عمل أعمال فنية أخري سوي هذا العمل.

ويشارك في بطولة فيلم "المدرسة" كل من: حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، صبري عبد المنعم، محمد حمزة، وآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة، سيناريو وحوار محمد شعبان، ومن إخراج محمد جمال الحديني.