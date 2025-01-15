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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد المصري يعلن برنامج فيفا لتأهيل وتطوير وكلاء كرة القدم

فيفا
فيفا
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، النسخة الثانية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن العمل فى مجال وكالة لاعبى كرة القدم وهو برنامج متكامل يستعرض كيفية العمل فى مجال وكالة اللاعبين ومتطلباتها وكذلك الطبيعة القانونية لعقود لاعبى كرة القدم المحترفين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من الاتحادات الوطنية لكرة القدم وكيفية تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم .

ويسعي الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الفرصة لأكبر عدد من الوجوه الجديدة في مجال وكلاء اللاعبين وتوسيع القاعدة وتمكين الشباب الذي يطمح في العمل بهذا المجال وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح المنظمة له .

وتقدم اللوائح الجديدة من جانب الفيفا معايير الخدمة الأساسية لوكلاء كرة القدم وعملائهم وكل ذلك يهدف لتعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية نزاهة نظام الانتقالات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية على المستوى المالي.

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