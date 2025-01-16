مشروبات الديتوكس.. فوائدها وأشهر وصفاتها

مشروبات الديتوكس مشروبات طبيعية أو صناعية يقال أنها تساعد على تخليص الجسم من الفضلات وتنقيته من السموم، فما حقيقة فوائدها؟ وكيف تستطيع إعدادها في المنزل؟

هل مشروبات الديتوكس بالفعل حل سحري يساعد على خسارة الوزن وتنقية الجسم من السموم والفضلات العالقة أم أنها مجرد صرعة لا أساس صحي لها؟ نتعرف عليها أكثر فيما يأتي:

مشروبات الديتوكس.

هي مشروبات صحية في الغالب، تتمثل في الحصول على مستخلصات الفواكه والخضراوات بأنواعها، إذ تساعد مشروبات الديتوكس على الآتي:

الحصول على كمية أكبر من العناصر الغذائية الهامة من خلال تناول العصائر الصحية الطازجة.

زيادة كمية الخضروات والفواكه التي تستطيع استهلاكها يوميًا عبر تناولها على شكل سموذي أو عصير أخضر مفيد.

الحصول على بديل مشبع وصحي لبعض الوجبات الخفيفة الضارة عالية السعرات.

فوائد الديتوكس

للديتوكس العديد من الفوائد المحتملة والتي لا زالت قيد البحث العلمي منها :

1. تخفيف الالتهابات.

يساعد تناول الديتوكس على منح الجهاز الهضمي نوعًا من الراحة والاسترخاء، خاصة أنها مشروبات مشبعة تقلل من حاجتك وشهيتك للوجبات الدسمة.

كما تساعد هذه المشروبات على تخفيف الالتهابات في أنسجة الجسم المختلفة، لا سيما عندما يدخل في مكوناتها خضروات وفواكه تحتوي على عناصر غذائية مقاومة للالتهاب بطبيعتها، مثل: الخيار، والفراولة، والبطيخ.

2. إضفاء نضارة ملحوظة على البشرة.

بسبب قدرة مشروبات الديتوكس على تخليص الجسم من السوائل الزائدة وتحفيز عمليات الأيض وتسريع عملية تصريف السموم من الجسم فإن تناول هذه المشروبات بانتظام يوميًا قد يضفي على البشرة نضارة ملحوظة.

ولا تتوقف فوائدها على نضارة البشرة فحسب بل تساعد على تأخير ظهور علامات تقدم السن عليها، ومحاربة الشوارد الحرة التي قد تساهم في ظهور هذه العلامات.

3. تسريع تصريف السموم من الجسم.

تفيد المشروبات بشكل كبير الأشخاص الذين يعانون من التسمم الخفيف نتيجة تعرضهم للملوثات البيئية المختلفة المحيطة بهم، مثل: المبيدات الحشرية، والمعادن الثقيلة.

إذ تساعد هذه المشروبات على تسريع عمليات الأيض في الجسم والتي تساهم بطبيعة الحال في طرد السموم ، كما أنها تساعد على إدرار البول وبالتالي الإسراع من تصريف السموم من خلال طرد الفضلات عبر البول.

هل الديتوكس فعال في خسارة الوزن؟

يربط البعض بشكل مباشر بين حميات تحتوي مشروبات الديتوكس وبين خسارة الوزن، ولكن حقيقة ما يحصل هنا هو أن هذه الحميات غالبًا ما تكون قليلة السعرات، وقلة السعرات فيها هي العامل الفعلي الذي يؤدي لخسارة الوزن الزائد لا الديتوكس بحد ذاته.

تساعد هذه المشروبات على تحفيز عمليات الأيض وتنشيطها، الأمر الذي يسهل ويسرع من عملية خسارة الوزن الزائد، بالإضافة لكونها خيار صحي جيد للوجبات الخفيفة ضمن النظام الغذائي وتمنح فترة أطول من الشعور بالشبع.

يذكر أن الاعتماد بالكامل على الديتوكس قد يحفز عودة الوزن الذي تتم خسارته بعد الانقطاع عن تناول هذه المشروبات، لذا فإن إدخال الديتوكس ضمن حمية غذائية صحية قد يساعدك على تحصيل بعض الفوائد، ولكن لا ينصح بالاعتماد عليها كبديل عن الوجبات.

كما تستطيع هذه المشروبات أن تمنحك جرعة كبيرة من الطاقة خلال اليوم، والتي سوف تسهل عليك القيام بمهامك اليومية بنشاط وبذهن صافي خلال اتباعك نظام صحي لتخفيف الوزن.

•وصفات الديتوكس.

لا تقتصر مشروبات الديتوكس على العصائر الباردة فحسب بل تشمل كذلك بعض أنواع المشروبات الدافئة، وهذه بعض الوصفات الرائعة التي عليك تجربتها:

1. الديتوكس البارد

هذه بعض المشروبات الباردة والعصائر الطازجة التي تدخل ضمن قائمة الديتوكس:

• عصير الأناناس والليمون: قم بعصر حبة أناناس طازجة في الخلاط الكهربائي، ثم أضف إليها القليل من الليمون.

• عصير الطماطم والخيار والكراث: قم بمزج حبة طماطم مع حبة خيار وحبة من الكراث، وأضف حفنة من النعناع إلى المزيج اللذيذ، واستمتع به باردًا.

• عصير البرتقال والجزر: قم بتقشير وتقطيع حبة برتقال كبيرة مع حبة جزر، ثم ضعهما في الخلاط الكهربائي، وأضف في النهاية القليل من العسل والبقدونس.

• عصير الشمندر والنعناع: قم بخلط حبة من الشمندر مع حفنة من أوراق النعناع في الخلاط الكهربائي، وأضف القليل من الملح والثلج والماء، واستمتع بهذا المشروب الصحي.

2. الديتوكس الساخن

هذه بعض المشروبات الدافئة التي تدخل ضمن قائمة الديتوكس:

• مشروب الشاي الأخضر والليمون: قم بغلي الماء مع القليل من الشاي الأخضر، ثم أضف عصير ربع ليمونة إلى الماء، واشرب المزيج ساخنًا.

• الزنجبيل والعسل والليمون: قم بغلي كوب من الماء ثم ضعه جانبًا، وأضف إليه ملعقة من الزنجبيل الطازج المبشور مع عصير نصف ليمونة وملعقة من العسل، واشربه دافئًا.

• القرفة والليمون والعسل: قم بغلي كوب من الماء، ثم ضعه جانبًا وأضف إليه بضعة عيدان من القرفة وملعقة من العسل وبضعة شرائح من الليمون الطازج.

3. ماء الديتوكس.

هناك طرق مختلفة تستطيع من خلالها عمل ماء الديتوكس المفيد، الذي تستطيع شربه على مدار اليوم مع الماء العادي أو كبديل عنه.

الأمر لا يحتاج منك أكثر من وعاء كبير يحتوي على لتر أو لتر ونصف من الماء، ثم أضف إليه ما تحب من الفواكه والخضروات المفيدة بكمية قليلة لمنحه نكهة لذيذة ولزيادة كمية المواد الغذائية في الماء، خاصة: الليمون، النعناع، الزنجبيلو الخيار.

4. مكونات رائعة للديتوكس.

عدا المشروبات المقترحة أعلاه تستطيع صناعة مشروبات الديتوكس الخاصة بك عبر استخدام المكونات المغذية الآتية ومزجها سوية حسب رغبتك: البطيخ، والليمون، والخيار، والنعناع، والجريب فروت، والزنجبيل، والتوت، والروزماري، وجل الصبار، وخل التفاح.

أضرار الديتوكس

تناول مشروبات الديتوكس لن يلحق أي ضرر بك إذا تم التنويع يوميًا بين هذه المشروبات وإذا تم إدخالها مع وجبات مغذية تضمن حصولك على احتياجاتك الغذائية اليومية، ولكن يجب الحرص على الانتباه لكمية الفواكه التي يتم استخدامها لصناعة الديتوكس، فالفواكه غنية بالسكريات والسعرات الحرارية

معلومات حول عملية الديتوكس

الديتوكس بالأساس هو مصطلح معروف علميًا ولكن يتم استخدامه عادة في الحالات التي يقصد بها انسحاب السموم من الجسم والتي يكون مصدرها مواد مخدرة أو مواد كيميائية ضارة قد يسبب استعمالها الإدمان.