وزير الشباب يبحث مع شركة “دافون” الصينية التعاون في تنظيم الأحداث الرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع “جيفن فون”، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “دافون” الصينية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون مع شركة المدن للخدمات الرياضية برئاسة الدكتور عمر بلبع، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركتين.

ناقش الاجتماع بنود الشراكة بين شركة “دافون”، الحاصلة على حقوق تنظيم جميع الألعاب الآسيوية لمدة 100 عام، وشركة المدن للخدمات الرياضية، بهدف دراسة فرص الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون بين مصر والصين في القطاع الرياضي.

كما تم التطرق إلى دعم مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، واستعراض سبل تطوير البنية التحتية الرياضية المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، قوة السوق الرياضي المصري ومساهمته بنسبة 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه النسبة تُعد مؤشراً إيجابياً يعكس عمق وتنوع السوق المصري وفرصه المتعددة، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية. وأضاف الوزير أن الوزارة تدعم جميع الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة الرياضة كأحد محركات التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أهمية إحلال الصناعات المحلية بدلاً من الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني، لافتاً إلى أن الرياضة المصرية تُعد نموذجاً مشرفاً بفضل الدعم المستمر من الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصري.

من جانبه، أشاد “جيفن فون” بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر في القطاع الرياضي، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع شركة المدن المصرية، والاستفادة من الخبرات الصينية لتطوير المدن والمرافق الرياضية. وأكد أن رؤية مصر 2030 تُعد منصة استراتيجية لتحقيق طفرة في البنية التحتية الرياضية.

تم خلال الاجتماع استعراض العديد من الأفكار والمشروعات المشتركة بين الجانبين، مع التأكيد على استمرار الحوار وتبادل الخبرات لتحقيق شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي لدعم الرياضة المصرية ورفع كفاءتها، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز دور الرياضة كمحرك اقتصادي واجتماعي في مصر.