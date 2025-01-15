نائب محافظ المنوفية يتابع مستجدات مشروعات "حياة كريمة" بقرى أشمون والشهداء

عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لمتابعة آخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء المنتهى تنفيذها لدخولها الخدمة أمام المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ، مديري مديريات التضامن الاجتماعي ،الصحة ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، مدير عام شركة الغاز ، ممثلي الهيئة العامة للطرق وشركات الاتصالات والكهرباء ، وصرف غرب المحافظة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام ، عدد من الأجهزة المختصة .

تم مناقشة نسب تنفيذ المشروعات المتبقية بعدد من القطاعات المختلفة ( الطرق ، الصحة ، الكهرباء ، الأسواق ، المواقف، الصرف الصحي ) بنطاق قري المركزين وتذليل كافة العقبات لتلافي الملاحظات ووضع الحلول المناسبة واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها ، كما تم استعراض إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات المقررة دخولها الخدمة أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة .



وأكد محافظ المنوفية أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري .