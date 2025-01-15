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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يصل ملعب الدفاع الجوي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

وصول بيراميدز لملعب
وصول بيراميدز لملعب الدفاع الجوي
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وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

بيراميدز وغزل المحلة ملعب الدفاع الجوي تشكيل بيراميدز