انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق نشب بمنزل في العياط

تحقق النيابة العامة في جنوب الجيزة، في حريق نشب بمنزل في العياط، في الجيزة، لبيان أسبابه، وحصر خسائره، وطلبت النيابة سرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل كائن بنطاق مركز العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.