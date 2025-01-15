محافظ الأقصر يشهد حضور المشروع الإستراتيجي لاصطفاف السيارات والمعدات

شهد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حضور تنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف سيارات ومعدات أجهزة المحافظة، للتأكد من استعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.

قيادات المحافظة

وشملت أعمال الاصطفاف إجراء تجربة عملية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لعملية إصلاح كسر لأحد خطوط المياه، كما استمع المحافظ إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة اللواء احمد محمد رمضان، عن جاهزية معدات الشركة للتعامل مع الأزمات طبقاً للموقف في حينه.

ونفذت شركة الكهرباء،بيان عملي من خلال سيارة المعمل الهندسي (الاختبارات)، لتحديد الأعطال بأحد كابلات الجهد المتوسط، كما تم الاستماع إلى جاهزية معدات الشركة حال انقطاع التيار الكهربائي والأزمات.

واستعرض ممثل هيئة الإسعاف بالمحافظة، اصطفاف عربات الإسعاف المشاركة في المشروع، بإجمالي عدد 13 عربة، والتجهيزات التي تضمها تلك السيارات للتعامل مع نقل الحالات خاصة في أوقاق الأزمات والكوارث وتقديم الاسعافات الفورية لها.

واستعرض ممثل إدارة الحماية المدنية، جاهزية معدات الإدارة للتعامل مع بلاغات وحالات الأزمات والكوارث من خلال أحدث الأجهزة لرفع الانقاض والتعامل مع الحرائق ورفع السيارات، كما تم استعراض معدات مديرية الطرق وإدارة المرور ومختلف الجهات المشاركة في الاصطفاف.

وتفقد محافظ الأقصر، معدات حملات المراكز والمدن التي تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات وسيارات كسح وسيارات فنطاس مياه وقلابات وسيارات نقل وتلسكوبات، والتي شملت مدينة الأقصر 45 معدة، ومدينة إسنا 38 معدة، ومدينة البياضية 28 معدة، ومدينة الطود 24 معدة، ومدينة القرنة 26 معدة، ومدينة أرمنت 21 معدة، ومدينة الزينية 23 معدة.

و أشاد محافظ الأقصر، بجاهزية المعدات موجها الشكر لكل الجهات المشاركة في الاصطفاف، مؤكدا على أهمية هذا الاصطفاف الذي يوضح الجهود المبذولة من الدولة للاستعداد والتعامل مع أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغيرات المُناخية، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشددا على أهمية مراجعة جاهزية كافة المُعدات ووضع كافة السيناريوهات المحتملة للأزمات والكوارث للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.

مدينة الأقصر تستعد لتنفيذ «المشروع الإستراتيجي لإصطفاف المعدات»

وكان اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حاتم جابر سكرتير مجلس المدينة، قد تفقدا صباح اليوم، تجهيزات اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة الأقصر، المشاركة في تنفيذ المشروع الإستراتيجي لإصطفاف المعدات، للتأكد من استعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف استعداداًت المراكز والمدن لتنفيذ «المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات» وفقاً للكتاب الدوري رقم 6243/3 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

معدات مدينة الأقصر

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