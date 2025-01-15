محافظ بني سويف يناقش تقارير وحدة قياس رضا المواطنين بشأن الوحدات الصحية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية.

وأكد المحافظ، أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وحدة قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، الذي عرضه كل من ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري، وأشرف حماد، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، بشأن نتائج المرور الميداني الذي قامت به الوحدة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية في وحدة تل ناروز الصحية – مركز بني سويف – ووحدة رعاية الطفل بالفشن، وقد تم التركيز على تقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، توافر الأدوية والأمصال، والأدوية الطارئة، بالإضافة إلى فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وقد تم متابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية بأقسام الوحدة الصحية ووحدة رعاية الطفل، بما في ذلك الاستقبال، الصيدليات، العيادات الخارجية، المعامل، عيادة الأسنان، عيادة تنظيم الأسرة، قسم التعقيم، والمبادرات المنفذة بالوحدتين، كما تم الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات، بما في ذلك الغياب والتقصير في أداء العمل في بعض الحالات.

حيث كلف المحافظ المختصين بمديرية الصحة بتلافي الملاحظات الواردة في التقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وكذلك تكثيف المرور على المستشفيات المركزية والنوعية والوحدات الصحية ووحدات الرعاية وطب الأسرة، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

يذكر أن المحافظ د.محمد هاني غنيم قد دشن "وحدة قياس رضا المواطنين" لمتابعة مستوى الخدمات الحكومية وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية بما يخدم مصالح المواطنين.