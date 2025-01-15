ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التربية للطفولة المبكرة" بأسيوط تعلن بدء التقديم بالنادي الشتوي للأطفال خلال إجازة نصف العام

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط؛ بدء التقديم بالنادي الشتوي للأطفال، بمناسبة إجازة نصف العام، بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق ١٥ من يناير.

 تأتي أنشطة النادي الشتوي؛ تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة والمبكرة، والدكتورة لمياء كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة مروة جعفر مدير الحضانة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بضرورة تكثيف الأنشطة الهادفة التي تقدمها حضانة الكلية، بأنسب الأسعار، وبإشراف أكاديمي متخصص، كما وجه إلى تنوع الأنشطة لتضم؛ أنشطة رياضية، والكشافة، والمسابقات، والرحلات، إلى جانب الأنشطة الفنية، والرسم، والتلوين، والخزف، والأنشطة العلمية.

وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم؛ أن النادي الشتوي يستضيف الأطفال من عمر عام وحتى عمر ١٢ عام، ويوفر فترتين لاستضافة الأطفال؛ الفترة الأولى من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة ٢ مساءً، والفترة الثانية من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٤ عصراً.

للاستفسار يرجى التواصل مع مدير الحضانة، على رقم 01013817353، وللحجز يرجى الحضور لمقر الحضانة بالمساكن الشرقية بالجامعة، بجوار باب مدرسة الجامعة.

اجازة نصف العام التربية للطفولة المبكرة الدكتور احمد المنشاوي الدكتور محمود المنشاوي