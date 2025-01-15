رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعات المجلات العلمية والوافدين والتعلم المدمج

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعات المجلات العلمية، و إدارة الوافدين، ومركز التعلم المدمج، بحضور الدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة العليا للمجلات العلمية، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن غنيم المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والدكتورة حنان الروبي مدير مركز التعلم المدمج، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجالس الإدارات.

وخلال اجتماع المجلات العلمية تمت الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لمجلة الدراسات التاريخية والحضارية المصرية التي تصدرها كلية الآداب، والموافقة على المذكرة المقدمة من كلية الإعلام على طبع المجلد الثامن للمجلة.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع إدارة الوافدين العديد من الموضوعات المتعلقة بالوافدين والخاصة باستفسارات الطلاب في كافة التخصصات، ووجه بضرورة تذليل العقبات لهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وخلال اجتماع مركز التعلم المدمج تم مناقشة اعتماد تشكيل الكنترولات لجميع برامج التعليم المدمج والمفتوح لإمتحانات فبراير 2025، وتشكيل مكتب التربية العملي لبرنامج رياض الأطفال بالمركز.