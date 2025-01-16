ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت حبة طماطم يوميًا

تُستخدم الطماطم لتحضير العديد من السلطات، والصلصات والأطباق اللذيذة، لكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها يوميًا؟ وعلى ماذا تحتوي الطماطم؟ وهل فوائد الطماطم للمرأة حقيقية؟

من فوائد الطماطم للجسم:

غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية

تُعد الطماطم مصدرًا غنيًا بفيتامين ج، وفيتامين ك والبوتاسيوم،

العناصر الغذائية الموجودة في حبة متوسطة من الطماطم الطازجة:

العنصر الغذائي ، كميته في الحصة الواحدة(حبة من الطماطم) السعرات الحرارية 22 سعرة حرارية

البروتين 1 غرام

الدهون 0.2 غرام

الكربوهيدرات 5 غرامات

الألياف الغذائية 1.5 غرام

السكريات 3 غرامات

الكالسيوم 12 ملغم

البوتاسيوم 292 ملغم

فيتامين ج 17 ملغم

الفسفور 29.5 ملغم

المغنيسيوم 13.5 ملغم

كولين 8.2 ملغم

الليكوبين 3.2 ملغم

مفيدة للقلب

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يُحفز ارتخاء وتوسع الأوعية الدموية، مما يُقلل خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وهذا ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

وبحسب الدراسات فإن الليكوبين الموجود في الطماطم يُمكن أن يُقلل الكوليسترول الضار، وبالتالي ربما يُقلل خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تُعزز الهضم.

الطماطم مفيدة للجهاز الهضمي، إذ ذكرت دراسة أنّ تناولها يوميًا يُمكن أن يُعزز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أنّها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تليّن البراز وتُخفف الإمساك.

تُحافظ على صحة الأعصاب.

ذكرت دراسة أنّ تناول الأطعمة الغنية بالليكوبين يوميًا يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بالخرف؛ بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، لكن هذه النتائج أولية، ويلزم إجراء المزيد من الدراسات حول فوائد الطماطم للأعصاب.

تُعزز المناعة.

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين ج، والذي يُحفز خلايا المناعة على مكافحة الأمراض والعدوى بحسب الدراسات، كما يُحارب التلف الذي تُسببه الجذور الحرة، والتي ينتجها الجسم أثناء عملية الأيض أو عند تعرضه للسموم.

تقلل خطر الإصابة بالسرطان.

ذكرت دراسة أنّ تناول كمية كبيرة من الطماطم المطبوخة يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من البيتا كاروتين والليكوبين، لكن هذه النتائج أولية وغير كافية.

فوائد أكل الطماطم للبشرة.

يُمكن أن تزيد الطماطم من نضارة البشرة، وبحسب الدراسات فإن خطر الإصابة بحروق الشمس يقل بنسبة 40% عند تناول الطماطم يوميًا مع زيت الزيتون؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من الليكوبين ومضادات الأكسدة.

فوائد أخرى

يُعتقد أنّ الطماطم تُقدم الفوائد الآتية أيضًا:

تُعزز صحة العين:

تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من فيتامين أ، والذي يُعزز صحة العين، ويُقلل فرص الإصابة بالعشى الليلي.

تقوي العظام:

تُعد الطماطم مصدرًا جيدًا لفيتامين ك والكالسيوم، وهذه العناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام.

هل هناك أضرار لتناول الطماطم يوميًا؟

يُمكن أن تُسبب الطماطم الأضرار الآتية :

الحساسية:

يُعاني البعض من حساسية تجاه الطماطم، وتظهر عليهم أعراض مثل الحكة وتورم الفم والحلق، وفي هذه الحالة تجنب تناول الطماطم ومنتجاتها.

تلف مينا الأسنان:

مع أن الطماطم مفيدة للثة والفم، إلا أن الإفراط في تناولها يُمكن أن يُسبب تلف مينا الأسنان؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من الأحماض، خاصةً إذا قمت بتنظيف أسنانك مباشرةً بعد تناولها.

أضرار الطماطم قبل النوم:

يُمكن أن تُهيج الطماطم أعراض الارتجاع المريئي، لذا تجنب تناولها قبل النوم في هذه الحالة.

أضرار أخرى:

أحيانًا تكون الطماطم ملوثة ببكتيريا كالسالمونيلا لذا احرص على غسلها جيدًا قبل تناولها.