الكرة النسائية.. بعثة الناشئات تحت 17 تتوجه إلى الكاميرون استعدادًا لمباراة الإياب

غادرت بعثة منتخب الناشئات لكرة القدم النسائية تحت 17 سنة، اليوم الأربعاء، إلى الكاميرون في إطار الاستعداد لمباراته أمام المنتخب الكاميرون في إياب الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها يوم 18 من يناير الجاري.

وكان قد خسر منتخب مصر للناشئات أمام نظيره الكاميروني (0 – 5) في ذهاب الدور الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025 في اللقاء الذي أقيم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي تحت إدارة النيجيرية أبيجيل ألابا.

اللاعبة انجي انستاسي تزانو فرضت نفسها كنجمة أولى للمباراة بتسجيلها ثلاثة أهداف على مدار شوطي اللقاء تاركة لزميلتيها ديفين نكوسا وفرايش تويل ميلونج الهدفين الثاني والثالث.

بهذا تضاءلت فرص المنتخب بشدة في تخطي هذا الدور قبل مباراة الإياب التي تقام على أرض المنافس في الثامن عشر من يناير الجاري.

حراسة المرمى: كنزي محمد.

خط الدفاع: كاميليا هشام، فريدة شاهين، فاطمة الزهراء محمد.

خط الوسط: حبيبة أحمد، هنا مدحت، حنين زكي، كنزي مجدي.

خط الهجوم: خديجة أحمد، ريهام علي، سارة منير.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد إداري، عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبًا، رنيم القاضي للعلاج الطبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، وحسنى نصر مسؤول المهمات.